Listos desde la Riviera Maya, la Selección Mexicana de Rafa Márquez para enfrentar a los Reggae Boyz

La selección Mexicana de Futbol al mando del exjugador del Barcelona, Rafael Marquéz, levantó la mano en señal de estar lista, para enfrentar a su archirrival Jamaica, en el juego de “ida” que se realizará este sábado 14 de noviembre del 2026 en Kingston, Jamaica, a las 19:00 horas del centro de México (horario de Quintana Roo a las 20:00 horas), por lo que viajarán desde Cancún con todo su plantel este jueves a las tierras de los Reggae Boyz.

Ante ello, la Selección Mexicana abrió sus puertas a los medios de comunicación locales e internacionales solo para grabar, el último entrenamiento en tierras quintanarroenses de los integrantes del Tri de México.

Por lo que no hubo entrevistas con los jugadores, ni con el cuerpo técnico del representativo mexicano, ya que solo se permitió tomar fotos y realizar grabaciones.

Cabe destacar, que la elección de la Riviera Maya correspondió a una estrategia del cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez, con el objetivo de aprovechar las condiciones climáticas del Caribe Mexicano para facilitar la adaptación de los futbolistas al entorno que encontrarán en Kingston.

Ante ello, la primera práctica de la selección reunió a 14 jugadores, entre ellos Julián Quiñones y varios elementos de clubes de la Liga MX.

En el entrenamiento participaron Gilberto Mora, Jesús Manuel “Tecatito” Corona, Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes trabajaron al mando de Rafa Márquez y de su auxiliar técnico, Andrés Guardado.

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Hay que destacar que, el plantel de los seleccionados es de 28 convocados con jugadores que militan en México y en Europa, los cuales tuvieron actividad con sus respectivos clubes durante el fin de semana.

En los entrenamientos de la mañana de miércoles; se destacó la presencia de los jugadores Armando “Hormiga” González y Armando León, en la concentración en las instalaciones deportivas del Mayacoba.

Al término de los entrenamientos matutinos, los jugadores del selectivo se trasladaron a las instalaciones del hotel sede, para desayunar y posteriormente realizar su último entrenamiento por la tarde, el cual fue a puerta cerrada sin acceso a los medios de comunicación en general.

En el lugar se dio a conocer que, será este jueves 12 de noviembre que el Tricolor viajará en un vuelo chárter desde Cancún hacia Kingston, donde disputará el primer encuentro de la serie.

El primer compromiso entre México y Jamaica se jugará el sábado 14 de noviembre, en el Estadio Nacional de Kingston, a las 20:00 horas, tiempo de Quintana Roo.

La serie se definirá el martes 17 de noviembre, cuando México reciba a los Reggae Boyz en el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero” en Monterrey, Nuevo León. El encuentro está programado para las 21:30 horas, tiempo de Quintana Roo.