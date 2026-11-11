¿Buscas trabajo en Ciudad del Carmen? Habrá feria de empleo este 12 de noviembre

Las personas que buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar una nueva oportunidad de trabajo podrán acudir este jueves 12 de noviembre a la Feria de Empleo 2026, que se realizará en Ciudad del Carmen, donde se ofrecerán oportunidades para acceder a un empleo formal.

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La jornada está programada de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro de Convenciones Carmen XXI, en los salones 1 y 2, y estará abierta a todo el público, de acuerdo con la convocatoria difundida por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Gobierno de Campeche.

Quienes estén interesados en participar pueden realizar su registro a través del portal ferias.empleo.gob.mx, mediante el código QR incluido en la convocatoria o solicitar información en el número telefónico 079.

La feria busca acercar a los buscadores de empleo con oportunidades laborales disponibles en la región y facilitar el contacto con empresas que requieren personal. Sin embargo, las posibilidades de contratación dependerán de las vacantes, los perfiles solicitados y los procesos de selección de cada empleador.

Para quienes no puedan acudir o deseen consultar otras opciones, también está disponible el portal del Servicio Nacional de Empleo, donde pueden revisar información sobre vacantes y servicios de vinculación laboral.

La actividad forma parte de las acciones de vinculación entre empleadores y personas que buscan incorporarse a un trabajo formal en el municipio de Carmen.

JGH