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Campeche / Ciudad del Carmen

¿Buscas trabajo en Ciudad del Carmen? Habrá feria de empleo este 12 de noviembre

La Feria de Empleo 2026 se realizará este jueves en el Centro de Convenciones Carmen XXI, de 9:00 a 14:00 horas; conoce cómo registrarte y participar.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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Ciudad del Carmen tendrá una Feria de Empleo este jueves 12 de noviembre.
Ciudad del Carmen tendrá una Feria de Empleo este jueves 12 de noviembre.

Las personas que buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar una nueva oportunidad de trabajo podrán acudir este jueves 12 de noviembre a la Feria de Empleo 2026, que se realizará en Ciudad del Carmen, donde se ofrecerán oportunidades para acceder a un empleo formal.

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La jornada está programada de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro de Convenciones Carmen XXI, en los salones 1 y 2, y estará abierta a todo el público, de acuerdo con la convocatoria difundida por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Gobierno de Campeche.

Quienes estén interesados en participar pueden realizar su registro a través del portal ferias.empleo.gob.mx, mediante el código QR incluido en la convocatoria o solicitar información en el número telefónico 079.

La feria busca acercar a los buscadores de empleo con oportunidades laborales disponibles en la región y facilitar el contacto con empresas que requieren personal. Sin embargo, las posibilidades de contratación dependerán de las vacantes, los perfiles solicitados y los procesos de selección de cada empleador.

Para quienes no puedan acudir o deseen consultar otras opciones, también está disponible el portal del Servicio Nacional de Empleo, donde pueden revisar información sobre vacantes y servicios de vinculación laboral.

La actividad forma parte de las acciones de vinculación entre empleadores y personas que buscan incorporarse a un trabajo formal en el municipio de Carmen.

JGH

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