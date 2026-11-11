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Yucatán / Sucesos

Reportan detonaciones de arma de fuego y hallan a una persona sin vida rumbo a Dzityá, en Mérida

Detonaciones de arma de fuego en la calle 69 rumbo a Dzityá, Mérida, dejaron un muerto y una intensa movilización de la SSP y la FGE; no se reportan detenidos.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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Detonaciones de arma de fuego generaron una fuerte movilización policial en Mérida.
Detonaciones de arma de fuego generaron una fuerte movilización policial en Mérida. / Especial

Una intensa movilización policiaca se registró sobre la calle 69, en el tramo que conduce a la comisaría de Dzityá, al norte de Mérida, Yucatán, luego de que vecinos de la zona alertaran al número de emergencias tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

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Tras la llamada de auxilio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán desplegaron un operativo en el sector. Al arribar al punto señalado, los agentes confirmaron el hallazgo de un masculino derribado sobre la vía pública, quien al ser valorado por los paramédicos ya no contaba con signos vitales.

El aviso provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
El aviso provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. / Especial

Ante la confirmación del deceso, la corporación estatal acordonó la escena del crimen para preservar las evidencias e implementó un dispositivo de búsqueda mediante el sistema de videovigilancia y filtros de revisión en las salidas hacia la periferia capitalina.

Personal de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron control del perímetro para procesar el área, recabar los indicios balísticos e iniciar las indagatorias que permitan esclarecer el móvil de la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni reportan personas detenidas por este homicidio.

JGH

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