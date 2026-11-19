Una camioneta con reporte de robo en Tabasco fue localizada y asegurada por elementos de la Policía Estatal durante un recorrido de vigilancia en la localidad de Nuevo Campechito, municipio de Carmen.

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La unidad, una Nissan NP300 de color blanco y con placas de circulación de Tabasco, llamó la atención de los agentes, quienes verificaron sus datos en las plataformas correspondientes. Al revisar la información, confirmaron que contaba con reporte de robo en esa entidad.

Tras corroborar la irregularidad, los policías aseguraron el vehículo y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las diligencias correspondientes.

El aseguramiento ocurrió como parte de los recorridos de vigilancia que se mantienen en las comunidades del municipio, con el propósito de detectar vehículos con reporte de robo y recuperar unidades relacionadas con algún delito.

JGH