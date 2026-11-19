Vecinos de la calle 7 de la colonia Dolores Lanz señalan que a diario por las tardes rebosa el tanque elevado operado por el Sistema Municipal de Agua Potable (SMAP), sin que las autoridades municipales intervengan para evitar mucho desperdicio del vital líquido, y exigieron poner atención a ese problema.

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Carlos Novelo y Patricia Martínez Aké, quienes viven junto al tanque elevado recién rehabilitado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), expresaron que miles de litros de agua potable se desperdician desde hace más de dos semanas.

Coincidieron en que a diario, por más de seis horas, miles de litros del vital líquido se derraman cuando el tanque elevado, que tiene capacidad para 100 mil litros, se llena, y el agua cae junto a la tubería que sirve para llenar ese depósito estacionario, y ahí se ve claramente el desperdicio.

Señalaron que no han hecho público ese problema y señalaron que, a través de Por Esto!, el director del SMAP, Pedro Lorenzo Osorio Zapata, se entere y vea la forma de solucionar ese problema porque, aunque la rehabilitación del tanque la hicieron la CAPAE y Conagua, la operatividad y su funcionamiento están a cargo del Ayuntamiento de Hopelchén, a través del SMAP.

Exigieron a las autoridades municipales resolver cuanto antes ese problema porque es una lástima que tanta agua se desperdicie a chorros desde hace más de dos semanas y todos los días, de lunes a domingo, en un horario de cuatro de la tarde a diez de la noche, cuando al parecer se cierra la válvula del pozo que alimenta a ese tanque elevado.

Indicaron que ese depósito de agua distribuye a las familias de las colonias Dolores Lanz, Santa Cruz, Barrio Norte y parte de El Tamarindo, respectivamente.

Coincidieron en que si la empresa que realizó esa obra de rehabilitación tuvo una falla en esos trabajos, debe subsanarla cuanto antes, pero corresponde a la comuna chenera hacer el reporte correspondiente.

JGH