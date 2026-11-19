Este jueves en reunión, la directiva de la Liga Chenera de Béisbol decidió otorgar el premio de Mejor Pitcher del Año 2026 al veterano José Antonio “Clavillazo” Martínez, lanzador de los Titanes de Hopelchén, dejando fuera a Manuel “Manny” Gómez, serpentinero de M. S. Lorito de Bolonchén de Rejón.

Héctor “La Parca” Sandoval Estrella, presidente de ese circuito, encabezó la sesión realizada este jueves antes del mediodía en la sala de juntas de la biblioteca “Humberto Lara y Lara” del Centro Cultural “Los Chenes”, en la que estuvieron presentes también los capitanes de los equipos finalistas del torneo.

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Explicó que, en común acuerdo, se determinó que José Antonio “Clavillazo” Martínez reciba la distinción de Mejor Pitcher del Año de la edición XIX de la Liga Chenera de Béisbol, que lleva el nombre de “Ignacio ‘El Tigre’ España Solís”.

El veterano lanzador vio acción en toda la temporada con los Titanes: ganó 10 juegos y no perdió ninguno, lanzó 83 entradas, ponchó a 93 contrarios, regaló 22 bases por bolas y registró una efectividad de 2.32, detalló “La Parca”.

Por decisión unánime, “Clavillazo” fue elegido como el mejor serpentinero de esta edición del circuito, superando a Manuel “Manny” Gómez, quien ganó siete encuentros y perdió tres, lanzó 81 entradas completas, recetó 94 ponches y otorgó 18 pasaportes.

Iván Tacú campeón jonronero de la LCHB / Mauriel Koh

Por otro lado, el directivo deportivo mencionó que el campeón jonronero fue Iván Tacú, de M. S. Lorito de Bolonchén de Rejón, con 10 estacazos de vuelta entera, superando los nueve de su compañero Manuel “Manny” Gómez, quien sumó 10 cuadrangulares en total, pero uno fue de campo y no de fuerza, por lo que el título corresponde a Tacú por segundo año consecutivo.

Tal como se había dado a conocer previamente, Fernando “La Pulga” Chí, también jugador de los Titanes de Hopelchén, fue designado Novato del Año 2026.

Luis Fernando La Pulga Chí Bacab Novato del Año. / Mauriel Koh

Finalmente, Sandoval Estrella indicó que los premios se entregarían este domingo si el equipo de Cardenales gana el segundo juego de la serie final a los Titanes, encuentro que se disputará en el campo “Liborio Yam”.

JGH