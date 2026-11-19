Una intensa movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia se registró durante la tarde de este jueves en el fraccionamiento Villas de Santa Ana, luego de que se reportara la ejecución de un hombre que fue localizado sin vida sobre la vía pública, con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Santo Domingo, a las afueras de un domicilio particular, donde vecinos reportaron la presencia de un masculino tirado boca arriba, junto a una motocicleta marca Italika, color rojo. La víctima era de complexión delgada y vestía una playera deportiva blanca con la leyenda Sport, además de un pantalón de mezclilla.

Tras recibir el reporte, elementos de las corporaciones de seguridad se movilizaron hasta el lugar para verificar la situación.

Elementos policiacos acordonaron la zona para preservar la escena. / Israel Lozano

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes realizaron una valoración al hombre; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por autoridades estatales, el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes, principalmente en el pecho, abdomen y cabeza, lo que confirmó que se trataba de una agresión armada que terminó con la vida de la víctima.

Ante la gravedad de lo ocurrido, los uniformados procedieron a acordonar y ampliar el perímetro de seguridad para preservar la escena, mientras que minutos más tarde arribó personal de la Fiscalía General del Estado, adscrito al departamento de Delitos de Alto Impacto, para iniciar las diligencias correspondientes. Los peritos realizaron el levantamiento de indicios balísticos y demás evidencias que pudieran contribuir al esclarecimiento del homicidio.

Una de las líneas de investigación apunta presuntamente a un ajuste de cuentas relacionado con narcomenudeo / Israel Lozano

Entre las primeras líneas de investigación se contempla un posible ajuste de cuentas relacionado presuntamente con actividades de narcomenudeo, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Finalmente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones de la Fiscalía, donde se practicaría la necropsia de ley y los procedimientos correspondientes para establecer formalmente su identidad.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer este nuevo hecho violento registrado en Ciudad del Carmen.

JGH