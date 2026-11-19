Un motociclista resultó gravemente lesionado, con traumatismo craneoencefálico, luego de impactarse contra el costado izquierdo de una camioneta de trabajo que presuntamente realizó una vuelta en U sobre la carretera federal 307, a la altura de la salida sur de Tulum. Debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado de urgencia, en código rojo, al hospital Costamed para recibir atención médica especializada.

El accidente ocurrió frente a una ferrotlapalería y refaccionaria, cerca del establecimiento Multiventas Grupo Mahah, donde se vieron involucradas una motocicleta Pulsar, de la marca Bajaj, y una camioneta blanca tipo pickup Volkswagen, presuntamente conducida por un trabajador de la empresa Coca-Cola, perteneciente al grupo Bepensa.

De acuerdo con versiones de testigos, la camioneta circulaba sobre la carretera federal cuando su conductor habría realizado una maniobra de retorno en U para dirigirse nuevamente hacia la ciudad de Tulum.

Durante esta acción, presuntamente le cortó la circulación al motociclista, quien avanzaba con preferencia de paso de norte a sur y terminó impactándose violentamente contra el costado izquierdo de la unidad.

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La fuerza de la colisión provocó lesiones de consideración al conductor de la motocicleta, quien recibió los primeros auxilios antes de ser trasladado al hospital Costamed.

Los reportes iniciales señalan que presentaba un traumatismo craneoencefálico y que su condición era grave. Hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre su evolución médica.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, agentes de la Policía Estatal Preventiva y paramédicos de la empresa RUM, quienes brindaron atención al conductor de la camioneta y participaron en las labores de auxilio.

Mientras tanto, personal de emergencia realizó el abanderamiento de la zona para prevenir otro percance, debido a que parte de la carretera permaneció ocupada por las unidades involucradas.