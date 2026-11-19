El equipo de rescate de la Secretaría de Marina (Semar) realizó evacuación médica de dos pasajeros de un crucero en alta mar, entre ellos un menor, con problemas de obstrucción intestinal, informó el alto mando de la Quinta Región Naval.

El personal naval de la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Isla Mujeres brindó apoyo a un crucero turístico con el traslado vía marítima de dos pacientes a Puerto Juárez, para recibir atención médica especializada en Cancún.

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Esta acción se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia de un crucero turístico que solicitó el apoyo para realizar la evacuación médica de un menor de 6 años y un hombre de 23 años, ambos con obstrucción intestinal.

La institución ordenó a la ENSAR Isla Mujeres el zarpe inmediato de dos embarcaciones tipo MLB y Defender, para interceptar al crucero y trasladar a las personas a la Estación Naval Avanzada de Puerto Juárez, donde fueron recibidos paramédicos de ambulancias de servicio particular para finalmente llevarlos a un hospital de Cancún, a fin de recibir atención médica especializada.