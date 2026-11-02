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Masacre en Mayatecún II, Champotón: Reportan la presunta detención de dos posibles responsables

De manera extraoficial, trascendió que dos hombres fueron detenidos en operativos realizados en distintos puntos de Champotón, por su presunta relación con la masacre de Mayatecún II.

Por Jorge May Sosa

2 de nov de 2026

1 min

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Uno de los señalados habría sido localizado en una zona de terracería cerca de Yohaltún, mientras que el segundo fue detenido en Canasayab
Uno de los señalados habría sido localizado en una zona de terracería cerca de Yohaltún, mientras que el segundo fue detenido en Canasayab / Jorge May

De manera extraoficial, tras diversos operativos, se logró saber que dos masculinos fueron detenidos la mañana de este lunes como presuntos responsables de la masacre registrada en la localidad de Mayatecún II, municipio de Champotón.

Trascendió que, estas personas habrían sido detenidas de manera simultánea en lugares distintos; uno de ellos, en una zona de terracería por el Valle de Yohaltún, identificado como Tomás “N” alias el Flaco, originario de Mayatecún II. Mientras tanto, el segundo implicado, fue identificado como Enrique “N” , originario de Puebla.

Los dos sujetos fueron trasladados al área de urgencias del hospital local.

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Fue detenido en la localidad de Canasayab; presuntamente viajaba en una cambio foranea.

Ambas personas han quedado a disposición de la Fiscalía General (Fgecam) con sede en Champotón, donde hay presencia de pobladores de esta localidad, así como dos patrullas de la policía local.

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