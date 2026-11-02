Médico revela el error que impidió la ejecución de Christa Pike por inyección letal

Una mujer condenada a muerte en Estados Unidos sobrevivió a una ejecución por inyección letal debido a una presunta falla en la colocación de las vías intravenosas, reveló el médico que supervisó el procedimiento realizado en Tennessee.

Se trata de Christa Pike, de 50 años, quien recibió dos dosis de pentobarbital durante su intento de ejecución el pasado 30 de septiembre, pero permaneció con vida pese a la administración del medicamento.

En una entrevista con New York Magazine, el doctor Mark Fowler explicó que el fármaco habría terminado en los tejidos de los brazos de la reclusa, en lugar de ingresar directamente al torrente sanguíneo.

¿Cómo sobrevivió Christa Pike a la inyección letal en Estados Unidos?

El médico relató que comenzó a sospechar de una irregularidad cuando habían transcurrido 45 minutos desde el inicio del procedimiento y la mujer continuaba con vida, con dificultades para respirar.

Inicialmente consideró que el organismo de Pike tardaba más tiempo en reaccionar al medicamento. Sin embargo, después de otros 30 minutos, comenzó a preocuparse por la posibilidad de que sobreviviera con daño cerebral irreversible.

Noticia Destacada Christa Pike sobrevive a dos dosis letales y ya puede hablar tras ejecución fallida en Tennessee

Durante el procedimiento, la condenada se quejó de un intenso dolor en el brazo, por lo que Fowler reconoció que el equipo responsable debió detener la ejecución para revisar las vías intravenosas.

Finalmente, Pike fue diagnosticada en estado de coma y trasladada al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, donde recibió atención de emergencia.

La mujer recuperó la conciencia días después y actualmente continúa con atención médica. Según declaraciones difundidas por sus abogados, presenta dolores constantes y dificultades para hablar.

¿Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución?

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones restantes programadas para 2026 y ordenó una investigación independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento.

The doctor who oversaw Christa Pike's failed lethal injection says the IV was never properly placed in her veins — sending two doses of pentobarbital into the tissue of her arms instead of her bloodstream. Dr. Mark Fowler told New York Magazine he knew something was wrong when the execution stretched to 45 minutes and Pike was still alive, gasping for air. He said he initially considered whether her body was simply taking longer to respond, but as another half-hour passed, he grew concerned she could survive with irreversible brain damage. Pike had complained during the procedure that her arm felt like it was "about to burst open." Fowler now acknowledges the team should have stopped right then. Pike, 50, was eventually diagnosed as comatose and rushed to Vanderbilt University Medical Center. She survived and says she remains in constant pain and still struggles to speak. Tennessee Gov. Bill Lee has halted the state's remaining executions for the year and ordered an independent review, but signaled Pike's death sentence is unlikely to change. Full story here https://t.co/1CJYZ7Z5sz — Fox News US (@FoxUSNews) November 2, 2026

No obstante, el mandatario señaló que la sentencia de muerte de Pike probablemente permanecerá vigente, salvo que las autoridades judiciales determinen lo contrario.

Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, ocurrido en 1995.

Sus abogados buscan que la pena capital sea sustituida por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras continúa la revisión de las fallas registradas durante la ejecución.

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