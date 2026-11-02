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IEEC abre convocatoria para integrar Consejos Distritales y Municipales en Campeche

Los ciudadanos que estén interesados en participar deberán de cumplir ciertos requisitos.

Por Redacción Por Esto!

2 de nov de 2026

1 min

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IEEC abre convocatoria para integrar Consejos Distritales y Municipales en Campeche
IEEC abre convocatoria para integrar Consejos Distritales y Municipales en Campeche / X/@IEECampeche

El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), ha lanzado una convocatoria para que la población en edad de votar, pueda participar en la integración de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, los cuales van a funcionar en el Proceso Electoral Estatal Ordinario de 2026-2027.

El INE declaró desierto el proceso para designar a la nueva presidenta del IEEC.

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¿Cuál es la fecha límite de inscripción?

El proceso de inscripción comenzó el pasado 12 de octubre y se va a cerrar el próximo viernes 6 de noviembre de 2026. La forma de hacer la inscripción es completamente en línea por medio del Sistema de Información de Consejerías Electorales Distritales y Municipales (SICEDYM), disponible dentro del sitio oficial del IEEC.

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¿Cuáles son los requisitos para participar en el proceso?

Dentro de los principales requisitos para poder formar parte del proceso, se encuentran contar con credencial para votar, tener mínimo dos años de residencia en el municipio correspondiente, contar con mínimo estudios de licenciatura y 25 años de edad al momento de la designación.

Las personas que resulten elegidas van a estar participando de forma directa en la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones locales de 2027, quienes tendrán que cumplir con diferentes tareas durante el proceso.

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