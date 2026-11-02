IEEC abre convocatoria para integrar Consejos Distritales y Municipales en Campeche

El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), ha lanzado una convocatoria para que la población en edad de votar, pueda participar en la integración de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, los cuales van a funcionar en el Proceso Electoral Estatal Ordinario de 2026-2027.

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¿Cuál es la fecha límite de inscripción?

El proceso de inscripción comenzó el pasado 12 de octubre y se va a cerrar el próximo viernes 6 de noviembre de 2026. La forma de hacer la inscripción es completamente en línea por medio del Sistema de Información de Consejerías Electorales Distritales y Municipales (SICEDYM), disponible dentro del sitio oficial del IEEC.

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¿Cuáles son los requisitos para participar en el proceso?

Dentro de los principales requisitos para poder formar parte del proceso, se encuentran contar con credencial para votar, tener mínimo dos años de residencia en el municipio correspondiente, contar con mínimo estudios de licenciatura y 25 años de edad al momento de la designación.

¡Integra las autoridades electorales de tu comunidad! El IEEC convoca a las y los campechanos a participar en el proceso de selección para conformar los Consejos Distritales y Mpales para el PEEO 2026-2027. Consulta las bases: https://t.co/sc4lPK2UJI https://t.co/4oYeMN15yp — Instituto Electoral del Estado de Campeche (@IEECampeche) November 2, 2026

Las personas que resulten elegidas van a estar participando de forma directa en la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones locales de 2027, quienes tendrán que cumplir con diferentes tareas durante el proceso.

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