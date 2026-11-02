Hombre muere arrollado y cierran tramo de la carretera Escárcega-Champotón

Una persona del sexo masculino, cuyos generales se desconocen, perdió la vida en un fatal accidente tras ser arrollada por un vehículo sobre la carretera federal Escárcega-Champotón. El cuerpo de esta persona quedó desmembrado.

El hecho ocurrió la mañana de este lunes, entre las localidades de Aquiles Serdán Chuiná y General Ortiz Ávila, en el municipio de Champotón.

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Según reportes preliminares, una unidad de carga le habría pasado encima y, posteriormente, otras unidades también habrían arrollado el cuerpo.

Debido a las diligencias correspondientes, este tramo permanece cerrado a la circulación, mientras que elementos de la Guardia Nacional (GN) mantienen abanderada la zona.

Por su parte, personal de la Fiscalía de Campeche realiza las diligencias para el levantamiento del cuerpo y los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, no hay mayor información sobre este lamentable suceso ni sobre la identidad de la persona.