Trágico accidente en la carretera federal 307 deja una mujer sin vida y un hombre grave

Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente lesionado después de que la motocicleta deportiva en la que viajaban chocara contra la parte posterior de un camión de carga sobre la carretera federal 307, a la altura de Akumal. Ambos fueron trasladados inicialmente con vida a un hospital de Playa del Carmen; sin embargo, horas después se confirmó el fallecimiento de la acompañante debido a las lesiones que sufrió.

El accidente ocurrió cuando la pareja se desplazaba de sur a norte, con dirección a Playa del Carmen, a bordo de una motocicleta Suzuki de alto cilindraje. Según los primeros reportes, el conductor circulaba presuntamente a velocidad excesiva y, al intentar cambiar de carril, no habría calculado la distancia que lo separaba de una unidad de carga que avanzaba sobre la misma carretera.

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La motocicleta terminó impactándose violentamente contra la parte trasera de un camión de la marca FAW, con placas de circulación del estado de Yucatán. La fuerza de la colisión provocó que sus dos ocupantes salieran proyectados varios metros, hasta quedar tendidos a un costado de la cinta asfáltica, entre la vegetación y los fragmentos desprendidos de la unidad deportiva, que presentó daños considerables.

Automovilistas que transitaban por ese tramo carretero alertaron a los servicios de emergencia sobre el percance. Al lugar acudieron paramédicos de una empresa privada, quienes encontraron a los dos motociclistas con lesiones de gravedad.

Después de proporcionarles los primeros auxilios, determinaron trasladarlos de urgencia a un hospital de Playa del Carmen, donde recibirían atención especializada ante la gravedad de su estado de salud.

Sin embargo, pese a la intervención del personal médico, la mujer falleció horas después de su ingreso al hospital, mientras que el conductor permanecía reportado como grave. Hasta el momento no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad de las víctimas ni mayores detalles acerca de su evolución médica.

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El fallecimiento de la acompañante elevó a una víctima mortal el saldo de este accidente registrado en uno de los tramos de mayor circulación de la carretera federal.

Elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, acudieron para asegurar el área, controlar la circulación y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, una grúa retiró la motocicleta y el camión involucrados, que fueron trasladados al corralón y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tulum. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.