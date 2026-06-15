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Campeche / Sucesos

Detienen a “El Chaparro” por homicidio en riña en Champotón

Un hombre identificado como J.T. “N” alias El Chaparro fue detenido en Champotón por presunto vínculo con un homicidio ocurrido durante una riña en la colonia Mirador I. El caso quedó en manos de la FGE Campeche.

Por Jorge May

15 de jun de 2026

1 min

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Policía Municipal arresta a presunto responsable de homicidio en Champotón
Policía Municipal arresta a presunto responsable de homicidio en Champotón / Jorge May

Una persona del sexo masculino, identificada como J.T. “N” alias El Chaparro, fue detenido por presunto vínculo con un homicidio desarrollado al calor de una riña en la colonia Mirador I, en la cabecera de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, el hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas de ayer domingo, sobre la calle 10 de la colonia antes referida.

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Elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón llegaron al sitio, donde localizaron a un masculino aparentemente sin signos vitales, y procedieron a arrestar a un sujeto identificado como J.T. “N” alias El Chaparro, siendo el presunto responsable.

Tras confirmarse el deceso, la zona fue acordonada, mientras que los elementos ministeriales se encargaron de las diligencias correspondientes, así como del levantamiento del cuerpo.

El presunto responsable quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) con sede Champotón, donde a través de su Ministerio Público (MP) se definirá su situación legal.

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