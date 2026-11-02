Avioneta se desploma en Pachuca, Hidalgo; reportan 2 muertos cerca de supermercado

Una avioneta se desplomó la mañana de este lunes 2 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, con un saldo preliminar de dos personas muertas, luego de que la aeronave cayera en las inmediaciones de un supermercado y se incendiara tras el impacto.

El accidente ocurrió en la colonia Venta Prieta, cerca de las instalaciones de la 18ª Zona Militar, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad para atender el siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, las dos víctimas mortales serían los tripulantes de la aeronave, cuyas identidades no han sido dadas a conocer.

¿Cómo ocurrió el desplome de la avioneta en Pachuca?

La aeronave accidentada fue identificada con la matrícula XB-AZG, aunque hasta el momento se desconocen las circunstancias que provocaron su caída.

Tras impactarse contra el suelo, la avioneta se incendió, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo y personal de Protección Civil.

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Los equipos de emergencia se trasladaron al lugar para atender el incendio y realizar las labores correspondientes.

¿Qué se sabe de las víctimas del accidente aéreo en Hidalgo?

Los reportes preliminares señalan que dos personas perdieron la vida en el desplome, ambas integrantes de la tripulación.

Por su parte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al sitio para acordonar la zona donde quedaron los restos de la aeronave.

Una avioneta se desplomó y se incendió en la colonia Venta Prieta, en Pachuca, Hidalgo. El accidente dejó dos personas fallecidas. La aeronave cayó cerca de un supermercado, frente al fraccionamiento Infonavit Venta Prieta y a pocos metros de la 18ª Zona Militar. 📹: RRSS https://t.co/0ppVWFzBOq — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 2, 2026

Hasta el momento, no se han informado las causas del accidente ni se ha dado a conocer oficialmente la identidad de las víctimas.

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