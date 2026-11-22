El hallazgo de un hombre sin vida en las inmediaciones del cementerio de Hampolol, durante la madrugada de este domingo, representaría el presunto tercer ejecutado del fin de semana en Campeche. El cuerpo presentaba aparentes huellas de violencia, de acuerdo con información extraoficial. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este caso.

La víctima fue identificada extraoficialmente como Martín, originario de Tenosique, Tabasco, quien desde hacía tiempo radicaba en la comunidad de Chemblás, perteneciente al municipio de Campeche. Su cuerpo fue localizado cerca del camposanto de Hampolol, donde se reportó el hallazgo durante las primeras horas del día.

Noticia Destacada Choque entre dos camionetas deja daños materiales en la carretera Carmen–Isla Aguada

Las primeras versiones señalan que el hombre presentaba lesiones presuntamente provocadas por golpes. También trascendieron señalamientos sobre posibles vínculos con actividades de narcomenudeo, aunque esta información fue proporcionada por pobladores y tampoco se ha establecido el móvil del crimen.