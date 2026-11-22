Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo sobre el kilómetro 38 de la carretera federal Ciudad del Carmen–Isla Aguada, cerca del Pueblo Mágico de Isla Aguada, donde dos camionetas protagonizaron una colisión por alcance que dejó cuantiosos daños materiales, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

De acuerdo con los primeros datos, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford Transit, color blanco, que circulaba con dirección hacia Isla Aguada, no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior de una camioneta Mercedes-Benz, también de color blanco con azul.

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Esta última unidad habría frenado debido a los trabajos que se realizaban en ese punto de la carretera, lo que provocó que el operador de la primera camioneta no pudiera evitar la colisión.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron detenidas sobre el carril de subida hacia Isla Aguada, lo que generó complicaciones momentáneas para la circulación vehicular.

Minutos después, arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes delimitaron la zona con conos preventivos para evitar otro accidente, mientras realizaban las diligencias correspondientes y el peritaje para determinar las responsabilidades.

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Al lugar también acudió una ambulancia de Protección Civil para valorar al conductor de la Ford Transit, quien presentaba una herida leve en el antebrazo, presuntamente ocasionada por la activación de la bolsa de aire durante el impacto. Tras recibir la atención correspondiente, se confirmó que no requería traslado hospitalario.

Finalmente, los involucrados lograron llegar a un acuerdo mediante sus respectivas compañías aseguradoras para cubrir los daños ocasionados, por lo que las unidades fueron retiradas del sitio. Sin embargo, la camioneta Ford Transit tuvo que ser remolcada por una grúa a un taller mecánico debido a las afectaciones que presentó en la parte frontal.