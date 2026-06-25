Sigue la investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Wendy “N” en Champotón

La Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) mantiene abierta una carpeta de investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Wendy “N”, de 27 años de edad, localizada en un camino de terracería de la comunidad Nuevo León, en Champotón, cerca de las piscinas conocidas como “Murano”.

La muerte de Wendy “N”, joven de 27 años originaria de Champotón, continúa bajo investigación luego de que su cuerpo fuera localizado en un camino de terracería de la comunidad de Nuevo León, en una zona de cañaverales cercana a las piscinas “Murano” y a las inmediaciones del fraccionamiento Villa Flores.

El hallazgo generó la movilización de autoridades, luego de que el sistema de emergencias recibiera el reporte sobre la presencia de una persona sin vida. Al arribar al lugar, elementos policiacos procedieron al acordonamiento de la zona para permitir el trabajo de peritos y especialistas encargados del procesamiento de la escena.

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Durante las primeras horas del caso trascendió la versión de que la joven presentaba aparentes huellas de ahorcamiento; dicha información fue descartada posteriormente, por lo que hasta el momento no existe una determinación oficial sobre las causas que provocaron su fallecimiento.

Las diligencias periciales continúan desarrollándose con el objetivo de esclarecer qué ocurrió antes de que el cuerpo fuera abandonado en el lugar donde fue encontrado. De igual forma, se supo que la joven presuntamente mantenía una relación y vivía con un hombre identificado como Jesús “N” (a) “Chucho”, dato que forma parte de las líneas de investigación que están siendo verificadas por las autoridades.

A pesar de que se descartó una muerte por ahorcamiento, el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio. Los restos se encuentran bajo resguardo en el anfiteatro, y se espera que sean reclamados por sus familiares en las próximas horas.