Con rezos, música en vivo y el tradicional reparto de alimentos conocido en lengua maya como "matan", integrantes del gremio musical de la zona maya celebraron el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, en una jornada de convivencia y tradición que se mantiene desde hace más de 38 años.

Como parte de las actividades en honor a Santa Cecilia, cerca de una veintena de hombres y mujeres participaron en un rosario realizado en el domicilio particular de Antonio Chan, ubicado en la colonia Emiliano Zapata I, donde también se reunieron familiares de los músicos para sumarse a esta celebración religiosa.

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Antonio Chan explicó que esta tradición se realiza desde hace más de tres décadas, con la participación de integrantes del gremio y sus familias, quienes cada año se congregan para rendir homenaje a su patrona mediante oraciones y ofrendas, principalmente alimentos que posteriormente son compartidos entre los asistentes.

La celebración también estuvo acompañada de música en vivo y del tradicional matan, una costumbre que forma parte de las expresiones culturales y religiosas de las comunidades mayas.

Sin embargo, los integrantes del gremio señalaron que sus actividades laborales todavía no logran recuperarse por completo de las afectaciones económicas que dejó la pandemia, situación que ha dificultado el repunte de sus presentaciones y servicios musicales.