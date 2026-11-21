Un sismo de magnitud 6.7 registrado en la región central de Perú dejó al menos 15 personas heridas, 127 viviendas afectadas y otras cuatro inhabitables, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), actualizado este sábado 21 de noviembre de 2026.

El movimiento telúrico ocurrió la noche del viernes 20 de noviembre, a las 19:09 horas, con epicentro localizado a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 129 kilómetros.

El temblor se percibió en distintas regiones peruanas, incluida Lima, así como en zonas de Colombia y Ecuador.

¿Dónde se registraron los mayores daños por el sismo en Perú?

El Indeci detalló que 11 de las personas heridas se encuentran en Junín, mientras que Huánuco, Pasco, Lima Provincias y Lima Metropolitana reportaron un lesionado cada una.

En Junín también se contabilizaron cuatro viviendas inhabitables y 104 inmuebles afectados. Las autoridades identificaron daños en instalaciones educativas, establecimientos de salud y edificios comunitarios.

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En Lima, una joven resultó herida en la cabeza después de que un fragmento de cemento se desprendiera de un edificio del centro histórico.

También se registraron desprendimientos de rocas en la Costa Verde y derrumbes en algunas vialidades.

Reportan cortes de electricidad y daños en carreteras

Las autoridades informaron sobre interrupciones del suministro eléctrico en distintas localidades de Junín, así como afectaciones en carreteras del centro del país.

El jefe del Indeci, Luis Vásquez, señaló que se identificaron daños en el hospital de Pichanaki y en instalaciones universitarias de la región.

Los equipos de emergencia continúan con la evaluación de viviendas, infraestructura pública y caminos afectados por los deslizamientos.

¿Hubo réplicas del sismo de magnitud 6.7?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó dos movimientos posteriores de magnitudes 5.0 y 3.5 durante la madrugada y la mañana del sábado.

El primero ocurrió a las 00:12 horas, cerca de Junín, mientras que el segundo fue localizado en las inmediaciones de Chupaca.

#sismo reportado por los usuarios de la app Sismo Detector a 7km de #Lima, Perú. 1244 reportes en un radio de 250km. Descarga la app desde https://t.co/jS9crK4Riw para recibir alertas en tiempo real https://t.co/Stw9tQSPA9 — Earthquake Network (@SismoDetector) November 21, 2026

Hasta los reportes iniciales, las autoridades no habían confirmado nuevos daños relacionados con estos movimientos.

El Indeci mantiene el monitoreo de la emergencia y advirtió que las cifras de afectaciones podrían modificarse conforme avancen las evaluaciones.

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