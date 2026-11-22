Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo al interior de su domicilio, ubicado en la calle 124-A por 39, cerca de La Caleta, en el puerto de Progreso, Yucatán. Su pareja, quien se encontraba con él al momento del ataque, sobrevivió y quedó en estado de shock.

De acuerdo con las primeras versiones, un sujeto habría ingresado al predio mientras la pareja dormía y abrió fuego contra el hombre, quien murió en el lugar debido a las lesiones ocasionadas por los disparos.

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Las detonaciones alertaron a los vecinos de la zona, quienes salieron de sus viviendas y dieron aviso a las autoridades. Poco después, elementos de la Policía Estatal y Municipal llegaron al sitio y acordonaron el inmueble para preservar la escena.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo para los procedimientos legales.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni el posible móvil del homicidio. Asimismo, se desconoce si hay personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para localizar al presunto responsable.