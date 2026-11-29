Tres personas resultaron gravemente lesionadas luego de un aparatoso accidente registrado la mañana del sábado en la glorieta del Monumento a los Niños Héroes, en Escárcega, donde una camioneta blanca salió de control y se estrelló contra una vivienda, cuyo cuarto quedó parcialmente destruido por el impacto.

El percance ocurrió cuando la unidad circulaba por la glorieta y, al intentar dar vuelta, el conductor perdió el control del volante hasta terminar contra la estructura de una casa, donde derribó prácticamente toda la parte frontal de una habitación.

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En el interior del inmueble se encontraba un hombre que recibió golpes por los fragmentos de material, varillas y vidrios que salieron proyectados tras el choque.

El afectado no estaba acostado en su cama ni en su hamaca, sino a un costado del cuarto, situación que permitió a sus familiares auxiliarlo y sacarlo del área dañada.

En tanto, el conductor de la camioneta y su acompañante quedaron prensados entre los restos de la unidad, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes realizaron las maniobras de rescate con apoyo de elementos de Protección Civil y Bomberos.