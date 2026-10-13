Camioneta impacta contra señalética en la Glorieta del Mestizaje; hay dos personas lesionadas

Una camioneta blanca se salió de su trayectoria, subió a la Glorieta del Mestizaje y chocó contra la señalética metálica del lugar durante la tarde de este día, en la carretera federal Chetumal-Bacalar. Dos personas recibieron atención médica y fueron llevadas a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba por encima del límite de velocidad cuando perdió el control de la unidad. El vehículo trepó a la glorieta y se estrelló contra las estructuras de metal que forman parte de la señalización. Derribó una de ellas y dañó otra de gran tamaño, por lo que el área quedó con afectaciones visibles. Tras el impacto, una persona permaneció dentro de la camioneta y un hombre fue localizado tendido sobre la banqueta.

Tras el impacto, un hombre fue localizado tendido sobre la banqueta. / Por Esto.

La emergencia fue reportada inicialmente como un caso de persona prensada, por lo que se movilizó al Cuerpo de Bomberos. Una vez en el sitio, los rescatistas comprobaron que esa versión no era correcta y que no fue necesario realizar maniobras complicadas de extracción.

Paramédicos de la corporación brindaron los primeros auxilios a los afectados en el lugar y después los trasladaron a un hospital para su valoración.

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Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, ya que el tramo donde ocurrió el percance se encuentra dentro de su jurisdicción. A ellos corresponderá determinar, de manera preliminar, las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

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