HOPELCHÉN. – Ciento cuarenta y cuatro jóvenes nacidos en 2008 participaron en el sorteo del Servicio Militar Nacional, correspondiente a la clase 2007 y remisos, realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Hopelchén.

El evento se llevó a cabo en los pasillos del Palacio Municipal y estuvo encabezado por el sargento segundo de Infantería José Alfredo Domínguez Martínez, quien acudió en representación del 10.º Batallón de la 33.ª Zona Militar, con sede en Campeche. Estuvo acompañado por Ariana Gómez Yam, encargada de la Junta de Reclutamiento en este municipio.

Noticia Destacada Realizan sorteo del Servicio Militar Nacional para jóvenes de Champotón

Se destacó que fueron 130 los jóvenes que participaron en el sorteo y que durante 2026 solicitaron y tramitaron su precartilla ante la Junta Municipal de Reclutamiento del Ayuntamiento de Hopelchén.

Jóvenes participan en sorteo del Servicio Militar Nacional en Hopelchén, Campeche

El acto inició con honores a la Bandera Nacional, a cargo de la escolta de la escuela primaria “Pdte. Lázaro Cárdenas”, del turno matutino.

Noticia Destacada Ganaderos de Campeche denuncian falta de apoyos contra el gusano barrenador

El juramento a la bandera estuvo a cargo del joven Wilberth Poot Castañeda, empleado de la Junta Municipal de Reclutamiento.

El representante de la Defensa señaló que, debido a que el municipio de Hopelchén se encuentra distante de una instalación militar, todos los jóvenes quedaron a disponibilidad de la dependencia y sus respectivas cartillas del Servicio Militar Nacional (SMN) fueron selladas con bola negra. A partir del primer sábado de enero de 2027 podrán iniciar el trámite para su liberación.

Jóvenes participan en sorteo del Servicio Militar Nacional en Hopelchén, Campeche

Noticia Destacada Cuervos vence a Gigantes en la Copa de Básquetbol Mayas de Hopelchén

Asimismo, indicó que los jóvenes que no acudieron al sorteo deberán presentarse el primer sábado de enero de 2027 ante la Junta Municipal de Reclutamiento para el sellado de sus precartillas. También tendrán que presentar una justificación de su ausencia, ya sea por motivos de salud o por estudiar fuera de Hopelchén.

De manera simbólica, fueron selladas las respectivas casillas de Alejandro Emmanuel Caamal Ramírez, Milton Gael Tolosa Sonda y Rodolfo Antonio Bonilla Bonilla.