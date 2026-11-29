En presencia de autoridades civiles y militares, al filo de las 9:00 horas de este domingo, se llevó a cabo el sorteo para los conscriptos del Servicio Militar Nacional (SMN) de la clase 2008 y remisos, en el teatro “Virgilio Barrera Vega”, en Champotón.

Fueron 140 aspirantes entre la clase 2008 y remisos. Durante la jornada se anunciaron 240 bolas azules y 54 bolas negras, mismas que determinarán la modalidad en la que los jóvenes cumplirán con sus obligaciones militares.

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Luego de los honores a la bandera, así como de la entonación del Himno Nacional Mexicano y del Himno Campechano, se procedió a la elección simbólica de los primeros diez jóvenes que fueron seleccionados en este sorteo mediante la tómbola.

El evento contó con la presencia de autoridades de la Junta Municipal de Reclutamiento, así como de representantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).