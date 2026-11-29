La violencia sexual contra niñas, niños y mujeres genera preocupación e indignación entre habitantes de la ciudad, quienes consideran que las autoridades todavía tienen mucho por hacer para prevenir las agresiones, investigar los casos y garantizar justicia a las víctimas. Las mujeres consultadas cuestionaron la falta de resultados para contener estos delitos, así como las presuntas omisiones y actos de corrupción en las instituciones encargadas de procurar justicia.

Esta preocupación se presenta en un contexto en el que Quintana Roo registra una de las mayores incidencias de violencia sexual del país. Entre enero y octubre del 2026 sumó 623 delitos de violación simple y equiparada, equivalentes al 3.6% del total nacional. Sin embargo, al considerar la tasa por cada 100 mil habitantes, ocupa el primer lugar, con 29.10 casos, más del doble de la media nacional, de 12.85.

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En un sondeo realizado en espacios públicos de la ciudad, mujeres señalaron presuntas deficiencias en las investigaciones, posibles actos de corrupción y falta de confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.

Dania N. consideró que esta problemática no se limita a Cancún, sino que afecta a todo Quintana Roo, donde diariamente se conocen situaciones de abuso y violencia sexual contra niñas, jóvenes y mujeres adultas, además de casos que involucran a menores de edad de ambos sexos.

“Es algo que de verdad preocupa porque no veo una respuesta real de las autoridades para erradicar el problema. Muchas veces son discursos que, en mi opinión, están vacíos, sin avances reales sobre el tema”, expresó.

Habitantes cuestionaron las presuntas omisiones y actos de corrupción en la FGE. / POR ESTO!

Estrategias

Otra de las mujeres, quien prefirió mantener su identidad en reserva, consideró necesario implementar operativos y realizar investigaciones más profundas, particularmente en bares y centros nocturnos, donde señaló que presuntamente pueden existir omisiones para proteger intereses particulares.

A su juicio, la corrupción también puede influir en que algunas investigaciones no avancen, se omitan pruebas y numerosos casos terminen sin que los responsables enfrenten consecuencias.

Rocío N. advirtió que la violencia sexual tampoco se limita a las calles o espacios públicos, pues existen situaciones que ocurren dentro de los propios hogares, donde niñas y niños pueden ser víctimas de familiares cercanos, como padrastros, tíos o abuelos.

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Esta situación, dijo, demuestra que el problema requiere mayor atención, ya que muchas agresiones ocurren en entornos donde las víctimas deberían encontrar protección y seguridad.

Raquel Salazar cuestionó el trabajo de la Fiscalía y señaló que, en ocasiones, las víctimas enfrentan obstáculos durante los procesos de denuncia, desde presuntas omisiones de evidencias hasta la falta de seguimiento adecuado cuando los señalados tienen vínculos con funcionarios.

También advirtió que estas situaciones provocan desconfianza hacia las instituciones y generan temor entre quienes consideran denunciar, ante la posibilidad de no recibir justicia o incluso ser revictimizadas.