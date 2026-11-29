Dos conductores de taxi fueron detenidos luego de que familiares de un adulto mayor denunciaran que presuntamente fue despojado de su cartera y tarjetas bancarias, después de abordar una unidad cerca del mercado San Benito, en el Centro de Mérida.

De acuerdo con el relato de su hija, identificada como Glendy L., el hecho ocurrió alrededor de las 23:25 horas del sábado. El conductor habría tomado las pertenencias del pasajero y posteriormente lo dejó abandonado en el fraccionamiento Mayapán.

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Al llegar a su domicilio, el hombre y sus familiares comenzaron a recibir notificaciones de compras realizadas con sus tarjetas bancarias, por lo que solicitaron apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para localizar los establecimientos donde se habían efectuado los cargos.

El seguimiento de los movimientos los llevó hasta una tienda Oxxo de la colonia María Luisa, donde identificaron cuatro unidades de taxi cuyos conductores presuntamente realizaban compras con las tarjetas del adulto mayor. En el sitio, dos personas fueron detenidas, mientras que otras dos lograron escapar a bordo de sus vehículos.

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La hija del afectado señaló que las operaciones no autorizadas suman aproximadamente 9 mil 500 pesos. La familia busca recuperar el dinero y adelantó que presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los hechos.