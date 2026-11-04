Alertan por supuesta alteración en maíz y toman muerta para analizarlo en Campeche

Por medio de las redes sociales, ha comenzado a circular una supuesta alteración del maíz comercial, por lo que las cocineras tradicionales están en alerta, esto después de que una parte de los pibipollos que se hicieron el pasado 1 de noviembre, no lograron la cocción adecuada.

Tras esta situación, se ha sospechado de que el maíz pudo tener alguna modificación, lo que afectó el sabor, por lo que se tomaron muestras para poder hacer un análisis bromatológico.

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¿Qué está pasando con el maíz?

Fue por medio de un comunicado que María Petrona Alvarado Castañeda, quien afirmó que algunos pibipollos tuvieron un tiempo de preparación mucho mayor al normal, mientras que la masa no tuvo la consistencia que siempre se logra.

El tema ha tomado más relevancia, cuando llegaron reportes de Tabasco y otros puntos del sureste, donde se presentaron problemas similares. También se descartó que sea por falta de experiencia, ya que ella tiene más de 30 años trabajando la cocina tradicional.

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En el comunicado, se mencionó que el maíz podría estar presentando alteraciones que pueden estar relacionadas con las semillas transgénicas o tratamientos industriales, por lo que van a analizar diferentes muestras para saber lo qué sucedió.

Finalmente, la representante de El Sabor de Campeche, ha mostrado su apoyo al maíz nativo.

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