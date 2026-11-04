Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia hoy miércoles 4 de noviembre; sigue la transmisión EN VIVO

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabeza este miércoles 4 de noviembre su conferencia de prensa quincenal, en la que dará a conocer los avances de su administración y las acciones que se llevan a cabo en distintos sectores de la entidad.

Luego de participar en la inauguración del InnovaFest 2026 en el Centro de Convenciones Siglo XXI junto al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, el Gobernador encabeza su conferencia desde el mismo recinto.

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Durante el encuentro con los medios de comunicación, el mandatario estatal abordará temas relacionados con infraestructura, programas sociales, salud, educación, seguridad y economía, así como otros asuntos de interés para la población yucateca.

En la conferencia participan integrantes del gabinete estatal, quienes ofrecerán información detallada sobre los programas, resultados y proyectos que se encuentran en marcha desde sus respectivas dependencias.

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Los funcionarios también estarán disponibles para responder los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación sobre temas de la agenda pública y las principales necesidades de la entidad.

La conferencia de prensa está programada para iniciar a las 11:00 horas y podrá seguirse a través de las plataformas digitales oficiales del Gobierno del Estado de Yucatán.