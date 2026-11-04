Joaquín Díaz Mena destaca inversiones históricas y nuevas obras para impulsar la economía de Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena destacó el crecimiento económico de Yucatán, impulsado por la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleos y el mejoramiento de los salarios, durante su conferencia de prensa quincenal realizada este miércoles 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en Mérida.

Durante su intervención, el mandatario estatal señaló que, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, Yucatán mantiene en marcha diversos proyectos de infraestructura que buscan fortalecer la conectividad, ampliar la capacidad energética y consolidar al estado como un punto estratégico para el desarrollo industrial y logístico del país.

Entre las obras más importantes mencionó la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, que contempla una inversión de 12 mil 225 millones de pesos y que ya inició su tercera etapa. También destacó el Tren Maya de Carga, proyecto que representa una inversión de 25 mil millones de pesos y registra un avance del 70 por ciento.

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En materia energética, Díaz Mena informó que se desarrollan nuevas plantas de generación eléctrica con las que se busca elevar la capacidad de oferta de energía a 4 mil megawatts rumbo a 2030, más del doble de la energía que actualmente produce Yucatán.

Yucatán tendrá dos Polos Industriales del Bienestar

El gobernador también destacó la participación de Yucatán en el Plan México mediante los Polos Industriales del Bienestar, proyectos que contarán con incentivos fiscales y acompañamiento de la Secretaría de Economía del Gobierno de México para atraer nuevas inversiones y fortalecer la actividad productiva.

Explicó que el primer polo, ubicado en Progreso, ya cuenta con la documentación necesaria y será presentado durante el primer semestre de 2027. Se prevé que sus obras comiencen en el segundo semestre de ese mismo año, mientras que el segundo proyecto continúa en proceso de evaluación por parte del Gobierno de México.

Detalló que estos espacios contarán con infraestructura estratégica, como suministro de energía eléctrica, gas natural, plantas de tratamiento de aguas residuales, carreteras y una terminal de carga del Tren Maya.

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El objetivo, indicó, es que los polos funcionen como nodos de logística y transformación industrial, conectados con el sistema ferroviario nacional, para facilitar el traslado de mercancías y fortalecer la competitividad de Yucatán.

Hay 88 proyectos de inversión privada por más de 151 mil millones de pesos

En cuanto a la inversión privada, Díaz Mena informó que actualmente Yucatán cuenta con una cartera de 88 proyectos que representan más de 151 mil millones de pesos y que, de concretarse, permitirán generar alrededor de 79 mil empleos directos e indirectos.

El mandatario señaló que la estrategia económica de su administración busca que los beneficios de las inversiones y el crecimiento no se concentren únicamente en Mérida o su zona metropolitana, sino que lleguen a los distintos municipios del estado.

Con estos proyectos de infraestructura, energía, logística e industria, el Gobierno estatal busca fortalecer las condiciones para atraer capital privado, ampliar las oportunidades laborales y consolidar el desarrollo económico de Yucatán.