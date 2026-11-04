Detienen a operador de tráiler con presunta mercancía apócrifa en San Francisco Kobén, Campeche

Un operador de tráiler fue detenido durante una revisión realizada en el filtro de seguridad instalado sobre la carretera, a la altura del kilómetro 14, en la comunidad de San Francisco Kobén, luego de que elementos policiales detectaran que transportaba una carga de mercancía presuntamente apócrifa, entre la que se encontraban cigarros, prendas de vestir y otros artículos cuyo origen legal no pudo ser acreditado en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, la intervención ocurrió cuando las autoridades inspeccionaron la unidad de carga como parte de las revisiones de seguridad que se realizan en ese punto carretero. Durante la verificación del vehículo y de los productos que transportaba, los agentes localizaron diversos artículos que levantaron sospechas sobre su procedencia y las condiciones en las que serían distribuidos o comercializados.

Noticia Destacada Medio hermano de Itzel es señalado como responsable de su feminicidio en Candelaria

Entre la mercancía asegurada se encontraban cajetillas de cigarros y ropa, además de otros productos que presuntamente no contaban con documentación para acreditar su legal adquisición, traslado o comercialización. Ante esta situación, las autoridades procedieron a asegurar la carga y detener al conductor para determinar su posible responsabilidad en el traslado de los artículos.

Tras el hallazgo, el operador fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la mercancía localizada en el tráiler, para el inicio de las investigaciones correspondientes.