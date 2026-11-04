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Campeche / Sucesos

Detienen a operador de tráiler con presunta mercancía apócrifa en San Francisco Kobén, Campeche

El conductor fue detenido durante una revisión en el filtro policial ubicado en el kilómetro 14 de la carretera, en la comunidad de San Francisco Kobén.

Por Redacción Por Esto!

4 de nov de 2026

1 min

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Durante la inspección del vehículo de carga fueron encontrados cigarros, prendas de vestir y otros artículos cuya procedencia legal no pudo ser acreditada en el lugar
Durante la inspección del vehículo de carga fueron encontrados cigarros, prendas de vestir y otros artículos cuya procedencia legal no pudo ser acreditada en el lugar / Especial

Un operador de tráiler fue detenido durante una revisión realizada en el filtro de seguridad instalado sobre la carretera, a la altura del kilómetro 14, en la comunidad de San Francisco Kobén, luego de que elementos policiales detectaran que transportaba una carga de mercancía presuntamente apócrifa, entre la que se encontraban cigarros, prendas de vestir y otros artículos cuyo origen legal no pudo ser acreditado en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, la intervención ocurrió cuando las autoridades inspeccionaron la unidad de carga como parte de las revisiones de seguridad que se realizan en ese punto carretero. Durante la verificación del vehículo y de los productos que transportaba, los agentes localizaron diversos artículos que levantaron sospechas sobre su procedencia y las condiciones en las que serían distribuidos o comercializados.

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Entre la mercancía asegurada se encontraban cajetillas de cigarros y ropa, además de otros productos que presuntamente no contaban con documentación para acreditar su legal adquisición, traslado o comercialización. Ante esta situación, las autoridades procedieron a asegurar la carga y detener al conductor para determinar su posible responsabilidad en el traslado de los artículos.

Tras el hallazgo, el operador fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la mercancía localizada en el tráiler, para el inicio de las investigaciones correspondientes.

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