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Localizan en Cancún a un hombre desaparecido tras ser reconocido por su familia en un video

Quintana Roo / Cancún

Localizan en Cancún a un hombre desaparecido tras ser reconocido por su familia en un video

Un video difundido en redes sociales mostró al hombre siendo agredido por otro, quien le arrebató las latas que había recolectado durante el día en calles de Cancún; las imágenes permitieron que sus familiares lo reconocieran después de cinco meses sin saber de él.

Por Redacción Por Esto!

4 de nov de 2026

1 min

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El padre del hombre viajó desde Monterrey hasta Cancún para reencontrarse con su hijo, con quien había perdido contacto durante cinco meses
El padre del hombre viajó desde Monterrey hasta Cancún para reencontrarse con su hijo, con quien había perdido contacto durante cinco meses / Especial

Después de cinco meses sin tener contacto con su familia, un hombre fue localizado en Cancún y pudo reencontrarse con su padre, quien viajó desde Monterrey para volver a verlo. La localización fue posible luego de que un video difundido en redes sociales permitiera a sus familiares reconocerlo y solicitar apoyo de las autoridades.

Las imágenes mostraban al hombre cuando fue agredido por otro individuo, quien le arrebató las latas que había recolectado durante el día en las calles de la ciudad. La grabación se viralizó y llegó hasta sus familiares, quienes tenían meses sin conocer su paradero.

El movimiento fue encabezado por la asociación civil Madres Buscadoras y Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo.

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De acuerdo con la información difundida, el caso comenzó cuando se compartió el video de la agresión, en el que se observó cómo el hombre fue despojado de las latas que había reunido.

Tras reconocerlo en las imágenes, sus familiares pudieron establecer que se encontraba en Cancún, por lo que se dio paso a las labores para localizarlo y facilitar el contacto con sus seres queridos.

La Policía de Cancún informó que elementos del Agrupamiento Especializado en Búsqueda de Personas No Localizadas intervinieron para ubicarlo, brindarle atención y coordinar el reencuentro familiar.

El padre del hombre viajó desde Monterrey hasta Cancún para volver a reunirse con él, poniendo fin a cinco meses de incertidumbre para la familia.

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