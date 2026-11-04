Campeche acumula 16 casos de toxoplasmosis durante 2026 y lidera contagios en México

La toxoplasmosis registra un incremento significativo en Campeche, en lo que va de 2026, la entidad acumula 16 casos de esta infección parasitaria, cuatro veces más que los cuatro diagnósticos reportados durante todo 2025, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (Ssa) federal. Esto representa 12 contagios adicionales, equivalente a un aumento del 300 por ciento.

El incremento también coloca a Campeche en el primer lugar de la Península de Yucatán y como la entidad con más casos registrados en todo el país. Tan solo durante la última semana se confirmó un nuevo contagio, con lo que el acumulado estatal llegó a 16 personas afectadas: siete hombres y nueve mujeres.

A nivel nacional, Campeche ocupa el primer lugar en casos acumulados de toxoplasmosis, con 16 pacientes, seguido de Chiapas, con 13, y Veracruz, con 12. En cuarto sitio se encuentra Morelos, con 10 diagnósticos.

Noticia Destacada Medio hermano de Itzel es señalado como responsable de su feminicidio en Candelaria

En contraste, ocho entidades no reportaron contagios durante 2026: Aguascalientes, Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas.

En total, el país acumula 110 casos, de los cuales 54 corresponden a hombres y 56 a mujeres. Estas cifras reflejan la incidencia registrada en las estadísticas epidemiológicas y colocan a Campeche como la entidad con mayor número de diagnósticos de toxoplasmosis en lo que va del año.

La enfermedad es causada por el parásito Toxoplasma gondii, que puede infectar tanto a personas como a animales. Aunque en la mayoría de los casos provoca síntomas leves o pasa inadvertida, representa un riesgo importante para las mujeres embarazadas, debido a que puede transmitirse al feto y ocasionar complicaciones durante la gestación.

Entre las principales vías de transmisión se encuentra el contacto con tierra, agua o alimentos contaminados con heces de gatos infectados; el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida, así como de frutas y verduras mal lavadas. También puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo.

Noticia Destacada Inician trabajos de rehabilitación y modernización en tramos carreteros que conectan Uzazil Edzná

De acuerdo con información sanitaria, entre el 80 y el 90 por ciento de las personas infectadas no presenta síntomas. Cuando estos aparecen, suelen ser similares a los de una gripe leve o una mononucleosis, con fiebre, fatiga, dolor de cabeza e inflamación de los ganglios linfáticos, principalmente en el cuello.

En las mujeres embarazadas, la infección puede pasar inadvertida; sin embargo, cuando se contrae por primera vez durante la gestación, existe el riesgo de que el parásito atraviese la placenta y afecte al bebé. Entre las posibles consecuencias se encuentran el aborto espontáneo, la muerte fetal y la toxoplasmosis congénita, que puede ocasionar daños neurológicos y visuales.

En personas con sistemas inmunológicos debilitados, como pacientes con VIH, la enfermedad puede desarrollar complicaciones graves, entre ellas encefalitis, inflamación del cerebro, confusión, convulsiones y toxoplasmosis ocular, que puede provocar visión borrosa y otras alteraciones visuales.

Para prevenir la infección, las autoridades sanitarias recomiendan cocinar completamente las carnes, lavar y desinfectar frutas y verduras, consumir agua potable y mantener una adecuada higiene de manos después de manipular carne cruda o tierra. También aconsejan utilizar guantes durante las labores de jardinería y al limpiar los areneros de los gatos. Las mujeres embarazadas deben extremar precauciones y evitar el contacto directo con los desechos de estos animales.

Panorama peninsular

En el comparativo regional, los tres estados de la Península de Yucatán acumulan 28 casos durante 2026, frente a los 24 registrados en el mismo periodo de 2025. Esto representa cuatro contagios adicionales y un incremento del 16.7 por ciento.

Campeche encabeza las cifras regionales con 16 diagnósticos, siete hombres y nueve mujeres. Quintana Roo ocupa el segundo lugar con siete casos, dos hombres y cinco mujeres, mientras que Yucatán registra cinco contagios, dos hombres y tres mujeres.

Respecto a los nuevos diagnósticos de la última semana, únicamente Campeche reportó un caso adicional, mientras que Quintana Roo y Yucatán no registraron nuevos contagios durante ese periodo.