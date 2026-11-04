VIDEO: Mujer golpea a hombres en estacionamiento y gimnasio en Tijuana

En redes sociales ha comenzado a circular el video de una mujer que no ha sido identificada, quien supuestamente ha protagonizado varios sucesos de violencia en la Ciudad de Tijuana, Baja California.

Los videos que han salido en las plataformas digitales, se pueden ver la forma en la que agrede a dos hombres en la zona de Plaza Monarca, lo que ha causado cierta preocupación entre los vecinos.

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Según algunas versiones, la mujer vive cerca de la zona, donde ha tenido varios problemas, pero hasta el momento no existe información oficial sobre su identidad o si hay una denuncia ante las autoridades.

Mujer agrede a hombres en plaza de Tijuana

En uno de los videos, se puede ver a la mujer en el estacionamiento de dicho centro comercial, donde enfrenta a un hombre, hasta el punto en que ella comienza a golpearlo, lo que ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

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Mientras que en el segundo video, se muestra a la mujer en el gimnasio de la misma plaza, pero ahora enfrenta a un instructor del lugar, quien tiene un físico bastante trabajado, pero eso no fue impedimento para que ella lo golpeara, ocasionando mucha tensión en el sitio.

Una mujer aún no identificada en Tijuana (México) residente cercana a Plaza Monarca genera preocupación por su violenta conducta. En un clip se le ve golpeando y pateando a un hombre en el estacionamiento de Plaza Monarca (Mini Cooper azul placa de Baja California 7XIP678) , mientras en el segundo la captan en el gimnasio de la misma plaza confrontando y golpeando a un robusto instructor. Comentarios de vecinos reportan patrones similares de gritos y agresiones verbales hacia otros, incluyendo niños, lo que describe un comportamiento reiteradamente conflictivo y agresivo en espacios públicos. — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) November 3, 2026

Muchos usuarios han afirmado que no se trata de un hecho aislado, mientras que otros piden revisar los motivos de dichas agresiones para poder determinar lo que sucedió.

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