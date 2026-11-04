“Trump sigue siendo su presidente”: el mensaje de la Casa Blanca tras derrota republicana en elecciones de EU

La Casa Blanca lanzó un mensaje en redes sociales para recordar que Donald Trump continúa siendo presidente de Estados Unidos, un día después de que el Partido Republicano perdiera el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026.

Este miércoles 4 de noviembre, la presidencia estadounidense publicó en su cuenta oficial de X una fotografía de Trump en el Despacho Oval, donde aparece inclinado sobre un escritorio y mirando directamente a la cámara.

La imagen estaba acompañada de un mensaje en letras mayúsculas: “Aviso: Trump sigue siendo su presidente”, mientras que la publicación agregaba: “Gracias por su atención a este asunto”, una expresión que el mandatario utiliza habitualmente en sus redes sociales.

¿Por qué la Casa Blanca publicó un mensaje sobre Donald Trump?

La publicación se produjo después de que el Partido Demócrata consiguiera importantes victorias en las elecciones legislativas, con las que recuperó el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Los resultados representan un cambio en el equilibrio político de Washington, debido a que los republicanos mantenían la mayoría en ambas cámaras antes de los comicios.

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Sin embargo, las elecciones intermedias no modifican la titularidad de la Presidencia, por lo que Trump continuará en el cargo mientras el Congreso cambia de composición.

¿Qué pasará con Trump tras la victoria demócrata?

Con los demócratas al frente de ambas cámaras, el presidente estadounidense enfrentará mayores dificultades para conseguir la aprobación de sus iniciativas legislativas.

Además, el nuevo Congreso tendrá capacidad para impulsar investigaciones y ejercer un mayor control sobre las decisiones de su administración.

Thank you for your attention to this matter. https://t.co/Q1ZGYM7idV — The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026

Trump, por su parte, conserva sus atribuciones presidenciales, incluida la facultad de vetar proyectos de ley aprobados por el Congreso, aunque los legisladores pueden superar ese veto mediante las mayorías constitucionales requeridas.

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