Camioneta provoca choque con camión cañero en Seybaplaya

Un conductor de una camioneta, presuntamente perteneciente a una compañía que presta servicios a la Cementera Cruz Azul, provocó un accidente al no respetar su alto e impactarse contra un camión cañero en la entrada de Seybaplaya.

El hecho ocurrió la mañana de este jueves, alrededor de las 8:30 horas, sobre la carretera federal Champotón - Campeche, a la altura de un conocido restaurante.

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La pesada unidad que transportaba varias toneladas de varas de caña se dirigía al ingenio La Joya, cuando una camioneta Volkswagen tipo Taos se le atravesó al no respetar su alto.

Tras el fuerte percance, afortunadamente no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales de gran consideración.

Fuerte percance en Seybaplaya sin lesionados

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal con destacamento en Seybaplaya, quienes se encargaron de abanderar la zona y alertar al tráfico vehicular. Una grúa del servicio vehicular se encargó de levantar al vehículo afectado.