Sheinbaum entrega Beca Rita Cetina a primarias: 9 millones de alumnos recibirán 2,500 pesos para útiles

En medio de mochilas, uniformes escolares y decenas de niñas y niños celebrando su día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio inicio este jueves en Nezahualcóyotl, Estado de México, a la entrega nacional de tarjetas de la nueva beca Rita Cetina, un apoyo dirigido a estudiantes de primaria pública para la compra de útiles y uniformes escolares.

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El programa contempla la entrega de 2 mil 500 pesos por alumno durante los meses de julio y agosto, recursos que podrán utilizarse para adquirir zapatos, mochilas, cuadernos y otros artículos necesarios para el regreso a clases. De acuerdo con el Gobierno Federal, la meta es beneficiar a 9 millones de estudiantes en todo el país.

Durante el evento realizado en la Escuela Primaria Isidro Fabela, Sheinbaum señaló que el objetivo es reducir las desigualdades que enfrentan muchas familias al inicio de cada ciclo escolar.

El programa beneficiará a 9 millones de estudiantes de primaria pública. / Especial

“Que sean felices en la escuela tiene que ver con que todos tengan lo básico”, expresó ante alumnos, madres y padres de familia.

La mandataria aprovechó la celebración del Día de la Niña y el Niño para convivir con estudiantes y participar en la lectura del cuento El Gato Loco, del poeta Jaime Sabines. También llamó a las infancias a rechazar la violencia y valorar al país.

“Tienen la fortuna de ser mexicanos. México es un país maravilloso”, dijo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que el programa forma parte de la estrategia federal para fortalecer la permanencia escolar y asegurar que ningún estudiante abandone las aulas por falta de recursos.

Además del apoyo para primaria, el Gobierno Federal recordó que los estudiantes podrán continuar recibiendo becas en secundaria mediante el programa Rita Cetina y, posteriormente, en preparatoria con la Beca Benito Juárez.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, acompañaron el arranque del programa, que comenzará a dispersar recursos antes del próximo ciclo escolar.

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