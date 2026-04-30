Conductor mata a dos hombres sobre carretera federal 307 en Quintana Roo y se da a la fuga

Dos hombres fallecieron la tarde de este jueves tras ser atropellados por un vehículo que se dio a la fuga sobre la carretera federal 307, en el tramo Muyil–José María Pino Suárez, en un hecho que activó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:40 horas, cuando, de acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron embestidas de forma violenta por una unidad no identificada. La magnitud del impacto provocó que ambos cuerpos fueran proyectados y arrastrados aproximadamente 30 metros sobre la vía, perdiendo la vida de manera inmediata debido a las lesiones.

En el lugar fueron identificados Héctor “N” y J.N., quienes eran hermanos y originarios del estado de Chiapas. Según la información recabada, ambos habían llegado recientemente a la región con la intención de incorporarse a actividades laborales.

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Tras el reporte al número de emergencias, elementos de seguridad acudieron para acordonar la zona y controlar la circulación, mientras peritos realizaban el levantamiento de los cuerpos e iniciaban las diligencias correspondientes. Personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, el conductor responsable permanece prófugo y no ha sido identificado. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del vehículo involucrado y deslindar responsabilidades en este hecho que dejó como saldo la muerte de dos personas.