Indigentes incendiaron el antiguo Hospital General de Cancún

La mañana de ayer se activaron nuevamente los cuerpos de emergencia luego de que vecinos de la Supermanzana 65 reportaran un incendio al interior del antiguo hospital general, ubicado en las cercanías de la zona conocida como “El Crucero”. En lo que va del año, suman cuatro siniestros en este inmueble, presuntamente provocados por personas en situación de calle.

El aviso ingresó al 911, por lo que el Complejo de Seguridad (C5) activó los protocolos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Policía Municipal alrededor de las 6:50 horas. Las unidades se movilizaron de inmediato al sitio del incidente.

Noticia Destacada Explosión de tanque de gas en una casa en la SM 521 de Cancún dejó dos personas lesionadas

El fuego se originó en la calle 22 con 7, a un costado de la antiguo área de urgencias del nosocomio, dentro de una habitación de aproximadamente 10 metros cuadrados. De acuerdo con testigos, minutos antes de que las llamas se intensificaran, varios hombres fueron vistos saliendo del lugar y huyendo con rumbo desconocido.

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos iniciaron las labores de control para evitar que el incendio se propagara a otras zonas del edificio abandonado, mientras elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana acordonaron el perímetro para impedir el acceso y reducir riesgos.

Las autoridades informaron que la densa columna de humo, visible desde distintos puntos de Cancún, se debió principalmente a la quema de llantas y plástico, lo que complicó las tareas de extinción.

Noticia Destacada Evacuan a 14 personas por incendio en edificio de departamentos en la SM 77 de Cancún

Las labores se prolongaron cerca de dos horas y fue necesario el apoyo de pipas de agua. Tras sofocar el fuego, se realizaron trabajos de enfriamiento para evitar una posible reactivación por las corrientes de aire.

Finalmente, se destacó que este es el cuarto incendio registrado en el año en el mismo hospital, atribuido por vecinos a personas en situación de calle, conocidas en la zona como el “escuadrón de la muerte”, quienes presuntamente provocan los incendios para extraer alambres de las llantas o encender fogatas para cocinar y terminan abandonando residuos que generan nuevos siniestros.