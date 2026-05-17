Capacitan a prestadores turísticos de El Cuyo en manejo y conservación de tortugas marinas

Con el objetivo de fortalecer las acciones de conservación ambiental y promover un turismo más responsable en las costas yucatecas, se realizó un taller de manejo de tortugas marinas en el puerto de El Cuyo, que reunió a prestadores de servicios y ciudadanos comprometidos con el cuidado de la biodiversidad marina de la localidad.

La capacitación estuvo a cargo del biólogo Luis Gamboa, representante de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), quien compartió conocimientos especializados acerca del manejo de estos quelonios, protocolos de protección, conservación de nidos y la importancia ecológica que estas especies representan para los ecosistemas costeros.

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Durante la jornada, los participantes reforzaron sus conocimientos sobre las distintas especies que arriban a las playas yucatecas, así como las medidas para evitar afectaciones durante la temporada de anidación. Además, se abordaron temas relacionados con la contaminación, el impacto de la actividad humana y las acciones para reducir riesgos a estos animales.

Los organizadores destacaron que estos talleres permiten crear conciencia en quienes diariamente tienen contacto con visitantes nacionales y extranjeros, convirtiéndolos en aliados para la protección de la fauna marina.

“Cada acción cuenta cuando se trata de conservar nuestras playas y especies marinas. La protección de las tortugas no es sólo tarea de las autoridades o de los biólogos y ambientalistas, sino de toda la sociedad”, enfatizó.

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Asimismo, resaltó que El Cuyo es una de las zonas costeras de Yucatán donde cada año llegan tortugas marinas para desovar, por lo que la educación ambiental y el compromiso ciudadano son esenciales para garantizar la supervivencia de estas especies.

Autoridades y ambientalistas hicieron un llamado a la población y a los visitantes para actuar con responsabilidad durante la temporada de anidación, evitando ingresar vehículos a las playas, no dejar basura, reducir el uso de luces cerca de la costa y respetar las áreas protegidas y los nidos señalizados.

También recordaron que las tortugas marinas desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas oceánicos, por lo que su conservación impacta en la salud de los mares y playas.

La actividad concluyó con un mensaje de unidad y compromiso ambiental, reafirmando que la conservación de la vida marina requiere del trabajo conjunto entre autoridades, prestadores de servicios, voluntarios y ciudadanía.