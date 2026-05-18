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Menor al volante arrolla a motociclista tras volarse un alto en Nueva Esperanza, Champotón

l accidente ocurrió alrededor de las 22:40 horas en la esquina de la calle 15B, generando movilización de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia.

Por Jorge May

18 de may de 2026

1 min

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Paramédicos del SAMU Champotón brindaron atención a la lesionada y la trasladaron al hospital IMSS Bienestar,
Paramédicos del SAMU Champotón brindaron atención a la lesionada y la trasladaron al hospital IMSS Bienestar, / Jorge May

Anoche, se registró un fuerte accidente por la Nueva Esperanza, hecho de tránsito que involucró a un menor de edad al volante y quien presuntamente al volarse su alto arrolló a una motorista.

Según los reportes, este accidente que dejó una persona lesionada y daños materiales, ocurrió alrededor de las 22:40 horas en la esquina de la calle 15B en la colonia antes referida.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes se encargaron de abanderar la zona. Por ahora , no se ha precisado si el menor y su acompañante, otro menor de edad, quedaron a disposición.

Mientras que elementos del SAMU Champotón se encargó de asistir a la herida mujer, la cual fue enviada al hospital IMSS Bienestar para su respectiva valoración.

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