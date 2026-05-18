Menor al volante arrolla a motociclista tras volarse un alto en Nueva Esperanza, Champotón

Anoche, se registró un fuerte accidente por la Nueva Esperanza, hecho de tránsito que involucró a un menor de edad al volante y quien presuntamente al volarse su alto arrolló a una motorista.

Según los reportes, este accidente que dejó una persona lesionada y daños materiales, ocurrió alrededor de las 22:40 horas en la esquina de la calle 15B en la colonia antes referida.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes se encargaron de abanderar la zona. Por ahora , no se ha precisado si el menor y su acompañante, otro menor de edad, quedaron a disposición.

Mientras que elementos del SAMU Champotón se encargó de asistir a la herida mujer, la cual fue enviada al hospital IMSS Bienestar para su respectiva valoración.