Obreros de Ciudad del Carmen denuncian riesgo de golpes de calor por jornadas bajo el Sol

Diversas compañías en Ciudad del Carmen exponen a sus trabajadores a los “golpes de calor”, desmayos, paros cardíacos e incluso enfermedades derivadas de la exposición prolongada al sol, según denunció el secretario general del Sindicato Obreros Carmelitas Marginados, Efraín Marín Chablé, al indicar que en últimos días acudieron a respaldar a sus representados quienes acusan que laboran bajo condiciones extremas de calor, sin sombra, hidratación adecuada ni medidas preventivas que garanticen su seguridad, pues para sus patrones “el trabajo se tiene que hacer”.

De acuerdo con la versión de el líder sindical, varios obreros se han acercado para reportar que realizan sus actividades laborales a la intemperie y bajo las altas temperaturas de las últimas semanas, principalmente este esquema se da en patios industriales ubicados rumbo a la carretera federal, donde permanecen expuestos durante largas jornadas laborales, pero además donde no existen comercios cercanos para abastecerse de agua cuando sus provisiones se acaban desde antes del mediodía.

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Marín Chablé señaló que “Algunos trabajadores incluso me han enviado fotografías para evidenciar las condiciones en las que desempeñan sus labores, y que muchas empresas únicamente improvisan pequeñas oficinas techadas mientras el resto del personal permanece directamente bajo el sol”. El problema es cuando pretenden parar por periodos de 15 minutos, de inmediato sus jefes les dicen que les pagan para trabajar, no para ir a descansar.

Indicó que entre las compañías señaladas se encuentra presuntamente la empresa Subtec, cuyos trabajadores habrían manifestado que alrededor del mediodía ya presentan síntomas de agotamiento extremo y sensación de desmayo debido a las altas temperaturas.

Asimismo, denunció que, según los testimonios recibidos, en algunos casos los empleados no cuentan con agua suficiente, hielo, bebidas con electrolitos ni espacios de descanso con sombra.

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Urgente llamado a la STPS

Agregó que, el hecho que supervisores presuntamente les exigen continuar en labores pese al intenso calor los expone a un grave peligro, pues el dirigente sindical advirtió que estas condiciones podrían provocar un “golpe de calor” o cualquier otro padecimiento que pueda desencadenarse en los trabajadores, de quienes dijo no se debe olvidar que por lo regular visten overoles que son bastante calurosos por naturaleza.

Ante la problemática que crece día con día y por la cual nadie actúa, hizo un urgente llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pero así también a alguna otra autoridad correspondiente para que realicen inspecciones en las empresas señaladas y verifiquen que cumplan las medidas de seguridad y protección para los trabajadores ante las altas temperaturas que afectan actualmente a la región.