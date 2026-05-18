¿Por qué la UIF inmovilizó cuentas y de quiénes son? Hacienda explica medidas preventivas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre la aplicación de medidas preventivas de inmovilización financiera contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) relacionadas con Sinaloa, derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

De acuerdo con el comunicado oficial número 39, las autoridades señalaron que se realizaron incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, como parte de mecanismos de vigilancia y control financiero.

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La UIF explicó que los reportes bancarios surgieron después de señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos y que posteriormente fueron difundidos públicamente. A partir de ello, instituciones financieras mexicanas activaron protocolos internos de monitoreo y alertamiento respecto a clientes identificados como PEP.

Según la dependencia, estas acciones se realizaron mediante reportes denominados “LPB 24 Horas”, procedimiento que permitió aplicar medidas de inmovilización preventiva con el objetivo de proteger la estabilidad y la integridad del sistema financiero nacional.

SHCP confirma medidas de inmovilización financiera / SHCP confirma medidas de inmovilización financiera

La autoridad financiera subrayó que la inclusión de personas en la LPB no constituye una resolución definitiva ni representa una acreditación automática de responsabilidad. Indicó que se trata únicamente de medidas administrativas preventivas mientras continúan los procesos de revisión y análisis.

Asimismo, la UIF destacó que las personas involucradas cuentan con mecanismos legales para ejercer su derecho de audiencia y presentar los recursos administrativos o judiciales que consideren necesarios.

La institución también informó que continúa evaluando documentación e información relacionada con las personas incluidas en la lista, bajo criterios técnicos y de análisis institucional.