Rescatan a un hombre tras ser hallado flotando en el mar en Progreso

Un hombre de aproximadamente 50 años fue rescatado con vida la tarde de ayer, luego de ser localizado flotando en el mar en la zona de playa conocida como Muelle Chocolate, sobre la calle 88 del puerto de Progreso.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:20 horas, cuando elementos policiacos que realizaban labores de vigilancia detectaron a una persona flotando en el agua, por lo que de inmediato se activó el protocolo de auxilio.

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Dos agentes ingresaron al mar para rescatar al masculino y trasladarlo hasta la orilla. El hombre fue descrito como de tez morena, complexión delgada, estatura media, cabello canoso y vestía un short color verde.

Minutos después, arribó al sitio la ambulancia Y-60, cuyo personal paramédico le brindó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), debido a que se encontraba en estado delicado.

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En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes, junto con mandos policiacos, tomaron conocimiento de los hechos.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, el hombre fue trasladado de emergencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su identidad.