Menor derrapa en motocicleta y resulta lesionada en avenida Cuauhtémoc de Campeche

Paramédicos del sector salud asistieron a una mujer presuntamente menor de edad luego de haber derrapado en la moto que viajaba y presentar una lesión sangrante en una de sus extremidades inferiores.

El hecho ocurrió cuando la víctima iba en compañía de otra persona abordo de una motocicleta sobre la avenida Cuauhtémoc con dirección a la gobernadores pero al pasar el cruce de la calle Rio Palizada perdió el piloto perdió el control derrapando varios metros.

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Ante esto la menor resultó con una herida sangrante en su rodilla izquierda, por lo que fue requerido el apoyo de paramédicos del sector salud quienes atendieron a la mujer logrando ser estabilizada.

Por varios minutos de espera la policía no llegó por lo que la mujer fue abordada a un auto particular para ser llevada a su hogar.