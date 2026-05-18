Nacen hasta 32 perros y gatos sin dueño al día en Campeche; municipios ignoran campañas de esterilización

Los Ayuntamientos del Estado ignoran los exhortos que les hace el Congreso local para que cumplan con su obligación de realizar campañas de concientización y esterilización, con el objetivo de ‘atacar’ la sobrepoblación de animales callejeros, recriminaron desde la Comisión Especial para la Protección y el Bienestar Animal del Poder Legislativo.

Acusaron, además, que las autoridades municipales han dejado la responsabilidad a la Secretaría de Salud (SSA), asociaciones civiles y activistas, las cuales estiman que diariamente nacen alrededor de 32 perros y gatos en la vía pública.

Asimismo, autoridades municipales calculan que, tan solo en la capital del Estado, deambulan en las calles unos 80 mil animales.

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La diputada Abigail Gutiérrez Morales, presidenta de la comisión legislativa, advirtió que el problema sigue siendo grave y urgió a realizar las denuncias por casos de maltrato animal, las cuales permiten generar registros e indicadores sobre la magnitud real de la problemática, facilitando la creación de políticas públicas para atenderla y prevenirla. Reiteró que el maltrato animal está estrechamente ligado con la violencia intrafamiliar y problemas de salud mental.

“Si queremos reducir índices de violencia intrafamiliar y recuperar el tejido social, tenemos que empezar también por ahí”, enfatizó.

Gutiérrez Morales criticó que los municipios no estén realizando campañas de esterilización ni acciones de concientización sobre el cuidado y protección animal, pese a que cuentan con presupuesto destinado para ello y están obligados por la ley.

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Manifestó que la falta de acción de las autoridades municipales impide disminuir la población de perros y gatos en situación de calle, lo que también representa un problema de salud pública.

Reconoció que muchas personas aún desconocen qué conductas constituyen maltrato animal y recordó que los animales ya son reconocidos como seres sintientes, por lo que es necesario reforzar la educación y sensibilización social desde distintos ámbitos.

En ese sentido, señaló que el tema debe abordarse desde las escuelas, luego de las reformas que obligan a promover este tipo de contenidos educativos, aunque recalcó que no basta con las aulas y se requiere también que los municipios cumplan con la parte que les corresponde.

Respecto a las facultades del Congreso para obligar a los ayuntamientos a actuar, aceptó que el Poder Legislativo emite exhortos, los cuales muchas veces no son atendidos por las autoridades municipales.

“Es preocupante que los exhortos aprobados por los 35 diputados y todas las fuerzas políticas no reciban respuesta”, lamentó la legisladora.