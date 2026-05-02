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Motociclista ebrio destruye auto estacionado y escapa herido en Campeche

Un motociclista presuntamente ebrio chocó contra un auto estacionado en avenida Patricio Trueba, en Campeche, y huyó herido antes de la llegada policial.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

2 de may de 2026

1 min

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Motociclista ebrio chocó contra un auto estacionado en avenida Patricio Trueba.
Motociclista ebrio chocó contra un auto estacionado en avenida Patricio Trueba. / Dismar Herrera

Daños de regular cuantía y dos vehículos afectados fue el saldo de un hecho vial ocurrido sobre la avenida Patricio Trueba, donde un sujeto ebrio a bordo de una moto chocó contra un auto aparcado y, pese a sus heridas sangrantes, decidió huir.

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El hecho ocurrió cuando un sujeto en estado de ebriedad circulaba a bordo de una motocicleta a exceso de velocidad sobre la avenida Patricio Trueba con dirección a la López Portillo. Al pasar el cruce de Casa de Justicia, perdió el control y chocó contra un auto debidamente estacionado.

Derivado de la fuerza del golpe, el auto presentó daños en el costado izquierdo trasero y la moto quedó destruida, mientras el piloto fue catapultado metros adelante. Pese a tener múltiples heridas, el responsable decidió huir ante la mirada de testigos, los cuales dieron parte al número de emergencias.

En poco tiempo, la zona fue cercada por la policía, mientras otro grupo de agentes montó un operativo de búsqueda contra el conductor; sin embargo, este se perdió de vista. El caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado (FGECAM).

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