Movilización de cuerpos de emergencia por menor lesionado en Plaza Real de Ciudad del Carmen

Un menor de edad resultó con una lesión leve en la cabeza luego de sufrir una caída en la entrada de un restaurante de comida rápida ubicado en Plaza Real, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este viernes.

De acuerdo con el reporte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, en coordinación con personal de seguridad del centro comercial, acudieron al acceso del restaurante Burger King tras recibir el aviso de un accidente que involucraba a un menor.

Según información proporcionada por empleados del establecimiento, el incidente ocurrió cuando el niño resbaló sobre la banqueta, provocando que cayera y se golpeara la cabeza, lo que derivó en una herida sangrante que alertó a quienes se encontraban en el lugar.

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Ante la situación, al menos dos ambulancias de la Cruz Roja arribaron para brindar atención inmediata. Los paramédicos valoraron al menor en el sitio, confirmando que la lesión no representaba un riesgo mayor, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Tras recibir atención prehospitalaria y ser estabilizado, el menor permaneció consciente y acompañado de sus familiares. Como parte de un gesto para tranquilizarlo, personal del restaurante le obsequió un cono de helado.

Finalmente, el menor se retiró del lugar junto con sus familiares, mientras que los cuerpos de emergencia y elementos de seguridad se retiraron una vez concluida la atención, sin que se reportaran mayores complicaciones.