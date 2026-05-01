Vinculan a proceso a ex militar por presunto abuso de una menor; permanecerá en prisión

Un hombre identificado como Mateo Jerónimo H., quien en el pasado habría formado parte del Ejército Mexicano y actualmente laboraba como guardia de seguridad privada, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el abuso de una menor de 11 años. La autoridad judicial determinó además imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en el Cereso mientras avanzan las investigaciones.

La resolución fue emitida por la jueza Patricia Benítez, apodada la “Juez de Hierro”, durante una audiencia en la que el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados por el Centro de Justicia de la Mujer. De acuerdo con la acusación, los hechos se habrían cometido desde 2025, periodo en el que el imputado presuntamente aprovechaba su cercanía con la familia para acceder al domicilio de la víctima.

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Según lo expuesto ante el juez, el señalado habría agredido a la menor en repetidas ocasiones mientras ella se encontraba descansando en una hamaca, situación que se prolongó durante meses sin ser detectada.

Las investigaciones también revelan que el acusado presuntamente se valía de los momentos en que la madre de la niña salía a trabajar, dejando a la menor sola en casa, para cometer los abusos.

El caso salió a la luz recientemente, cuando familiares y personas cercanas a la víctima descubrieron lo ocurrido. Tras confrontar al señalado, lo entregaron a las autoridades, quienes lo pusieron a disposición del Centro de Justicia de la Mujer.

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Posteriormente, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, misma que fue concedida por el juez, permitiendo su detención formal y el inicio del proceso penal en su contra.

De acuerdo con la carpeta de investigación 3-2026-288, fue la madre de la menor quien descubrió los hechos y presentó la denuncia correspondiente, lo que permitió integrar el expediente.

La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará recabando evidencia para fortalecer el caso.

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Mientras tanto, el imputado permanecerá recluido en el Cereso, en espera de que se defina su situación jurídica en las siguientes etapas del proceso.

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